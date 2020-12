Hof: Zwei Verkehrsunfälle durch entwurzelten Baum auf der Straße

Starke Windböen haben am Samstagmorgen dazu geführt, dass in Hof ein Baum entwurzelt wurde und auf die Straße stürzte. Zwei Autofahrer mussten ausweichen und wurden leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Die beiden Pkw-Lenker waren in entgegengesetzte Richtung unterwegs, berichtet die Polizei am Samstagvormittag. Beide mussten durch den auf die Fahrbahn umgestürzten Baum ausweichen. Einer der Lenker prallte dabei in einen Baum neben der Fahrbahn. Der andere stürzte mit seinem Auto eine Böschung hinab.

Beide Unfalllenker, ein 56-jähriger und ein 31-jähriger Flachgauer, wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort versorgt. Ein Alkotest verlief negativ. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thalgau entfernten den umgestürzten Baum von der Straße und bargen die Unfallfahrzeuge.

Quelle: SN