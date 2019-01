Hofübergabe in der Tennengauer Bezirksbauernkammer

Florian Brunauer ist der neue Obmann der Bezirksbauernkammer Hallein. Der Nachfolger von Rupert Quehenberger will das in die Jahre gekommene Kammergebäude so bald wie möglich erneuern.

SN/sw/theresa kronreif/sbger. bauer Der neue Bezirksbauernkammer-Obmann Florian Brunauer (l.) mit seinem Vorgänger Rupert Quehenberger.