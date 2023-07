Hofwirt in Seekirchen sperrt wieder auf

Ab Oktober soll der Hofwirt in Seekirchen mit neuen Pächtern in eine glücklichere gastronomische Zukunft steuern.

Diesen Sommer werden die Stuben, der Saal und der Gastgarten des Seekirchner Hofwirts noch leer bleiben. Ab 1. Oktober sind Gäste wieder herzlich willkommen. Nach dem Aus des letzten Pächters, der offiziell mit 1. Juni die Pforten schloss, konnte Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) mit Petar und Juraj Barukcic vergangene Woche die neuen Pächter des Hofwirts präsentieren. Das historische Gasthaus im Zentrum von Seekirchen hatte die Stadtgemeinde 2015 erworben und generalsaniert. Gesamtkosten: mehr als drei Millionen Euro.



Familie führt Entenwirt in Seeham

Die Familie Barukcic, die seit 2015 den Entenwirt in Seeham führt, ist bereits der vierte Pächter des Hofwirts. "Uns war wichtig, dass ein Familienbetrieb mit langjähriger Erfahrung den Hofwirt führt, als bodenständiges Wirtshaus neben der Kirche, das auch für die Vereine ein Anziehungspunkt ist", begründet Bgm. Konrad Pieringer die Entscheidung. Unter rund zehn Bewerbern habe sich letztlich die Familie Barukcic klar als Favorit herauskristallisiert. Petar Barukcic (55) und Sohn Juraj (30) haben am 10. Juli den Pachtvertrag unterschrieben.



Gemütlicher Treffpunkt mit bodenständiger Küche

"Wir wollen den Hofwirt zu einem gemütlichen Treffpunkt für alle mit bodenständiger, regionaler und saisonaler Küche machen. Wir haben auch viel Erfahrung mit Vereinen", erklärt Petar Barukcic, der sich vor allem um die Küche und Gesamtplanung kümmern wird. Sohn Juraj ist gelernter Koch. Anpacken werde die gesamte Familie. Der Hofwirt hat ab 1. Oktober sechs Tage die Woche geöffnet. Ruhetag ist der Mittwoch.



SPÖ wollte Prüfung von alternativen Nutzungen

Kritik an der rein gastronomischen Nutzung des gemeindeeigenen Hofwirts kommt von SPÖ-Gemeindevertreterin Eva Spießberger. "Die Mehrheit von ÖVP und FPÖ in der Gemeindevertretung hält wieder einmal stur an dem Gastrokonzept für den Hofwirt fest. Ich hoffe sehr, dass sich die rein gastronomische Nutzung des Gebäudes diesmal bewährt. Es ist schade, dass Alternativen nicht einmal diskutiert wurden", sagt Eva Spießberger. "Es geht nicht darum, eine gastronomische Nutzung zu verhindern, sondern darum, auch andere Möglichkeiten zu bedenken", so Spießberger. "Ich verstehe nicht, warum nicht alle an einen Tisch geholt und gemeinsam neue Ideen gesammelt werden."

Die SPÖ hat schon vor zwei Jahren ein "Haus für alle" gefordert, um das Zentrum zu beleben. Auch die LeSe-Fraktion hat vorgeschlagen z. B. die öffentliche Bibliothek oder Coworking-Plätze im Hofwirt unterzubringen. Alles andere als eine gastronomische Nutzung kommt für Bürgermeister Konrad Pieringer jedoch nicht infrage. "Wir haben 2,5 Millionen Euro in die Renovierung des Gasthauses gesteckt, eine andere Nutzung ließe sich wirtschaftlich nicht argumentieren. Alles hängt von einem guten Pächter ab, ich glaube, den haben wir jetzt gefunden", betont Pieringer.