Hohe Coronazahlen in Salzburg: Noch keine Spur der britischen Mutation gefunden

Das Bundesland Salzburg weist österreichweit die höchste 7-Tages-Inzidenz auf. Experten suchen nach Erklärungen.

In Salzburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter besorgniserregend hoch. Am Freitag wurden im Bundesland 282 neu infizierte Personen gemeldet. Zudem waren neun Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Die betroffenen Personen waren zwischen 60 und 93 Jahre alt.

Im Bundesländervergleich liegt Salzburg deutlich an der Spitze. Das zeigt sich vor allem im Vergleich der Sieben-Tages-Inzidenz, bei der die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen Woche berechnet werden. Die Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit (AGES) berechnete für ...