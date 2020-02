Floristin Lidwina Leitner setzte sich beim "Austrian Wedding Award" gegen rund 800 Konkurrenten durch - auch dank mehr als 300 Zitronen.

Die Hochzeit von Marianna und Rupert Eibl wäre für die gebürtige Gaißauerin Lidwina Leitner so oder so etwas Besonderes gewesen: "Ich kenne Rupert seit meiner Geburt, wir sind zusammen aufgewachsen." Heute ist er Chef vom Gasthaus Adler in Golling und ...