Hohe Kaufpreise für Wohnungen sorgen nach wie vor für Unmut

Die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt sinkt, die Preise für Eigentumswohnungen bleiben aber auf hohem Niveau. Für eine Wohnung beim Bahnhof werden 10.000 Euro pro Quadratmeter fällig.

Die Bauarbeiten der 42 Wohnungen in der Elisabeth-Vorstadt sind in vollem Gange.

Die Landeshauptstadt war in den vergangenen Jahren einer der zentralen Preistreiber auf dem heimischen Immobilienmarkt. Die Nachfrage war enorm hoch, das Angebot allerdings beschränkt.

Seit einigen Monaten zeichnet sich eine Trendwende ab. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist stark zurückgegangen. Das bestätigt auch Thomas Lainer, Vizepräsident des österreichischen Immobilienring. "Im Schnitt haben wir bei den Wohnungen, die zwei bis vier Zimmer haben, einen Rückgang von rund 40 Prozent festgestellt. Das hat sich bereits Ende 2022 abgezeichnet", erklärt Lainer.

Schuld daran sind die steigenden Kreditzinsen und die neue Regelung, dass 20 Prozent vom Gesamtpreis an Eigenkapital vor dem Kauf der Wohnung aufgebracht werden müssen. Die Immobilienpreise bleiben allerdings nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. "In Salzburg besteht für die meisten Verkäufer keine Notlage. Ob die Wohnung heute oder erst in einem Jahr verkauft wird, spielt nur eine kleine Rolle. Daher sinken die Preise wenig bis gar nicht", erklärt Lainer.

Die hohen Kaufpreise und das Fehlen von leistbaren Wohnungen sorgen bei Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ) für Unmut. Als Beispiel nennt er das Bauprojekt auf dem Areal des früheren Gasthauses zum Hirschen direkt beim Bahnhof. Dort entstehen 42 Wohnungen auf sechs Etagen. Der Gastgarten musste dafür weichen. Allerdings soll im Zuge des Baus eine 2500 Quadratmeter große Grünfläche entstehen.

"Die Elisabeth-Vorstadt ist schon sehr verbaut, da stellt sich die Frage, ob ein so großes Projekt wirklich notwendig ist. Würde das im Süden der Stadt passieren, gäbe es einen riesigen Aufschrei", sagt Dankl. Er kritisiert auch den aus seiner Sicht viel zu hohen Kaufpreis. So soll eine Wohnung mit 50 Quadratmetern rund 500.000 Euro kosten. "10.000 Euro pro Quadratmeter sind ein absurder Preis. Welcher Salzburger kann für eine 60-Quadratmeter-Wohnung über 600.000 Euro zahlen? Für Normalsterbliche ist das unbezahlbar. Statt überteuerter Anlageimmobilien braucht es endlich leistbaren Wohnraum", sagt Dankl. Dabei hatte die Stadt Salzburg in der Vergangenheit mehrmals die Möglichkeit gehabt, das Grundstück zu kaufen. Das sei allerdings nicht passiert. Man hätte leistbare Wohnungen einfordern sollen.

Die für den Wohnbau zuständige Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) sieht die Sache naturgemäß anders. "Durch das Bauprojekt kommt es zu einer enormen Aufwertung dieses Stadtteils", so Unterkofler. Es sei erfreulich und lobenswert, dass ein Salzburger Familienbetrieb nicht nur ein Bekenntnis zum Standort abgibt, sondern diesen auch noch erweitert. Zudem sei eine Forderung nach leistbaren Wohnungen bei diesem Projekt seitens der Stadt rechtlich gar nicht möglich gewesen, da keine neue Dichteerhöhung oder Umwidmung notwendig gewesen sei. Mit dem Zweitwohnungs- und Leerstandsabgabengesetz beziehungsweise dem Nächtigungsabgabengesetz wolle laut Unterkofler die Stadt der Zweckentfremdung der Wohnungen entgegenwirken. "Das ist ein effektives Instrument", sagt die Vizebürgermeisterin.

Im Zuge des neuen Räumlichen Entwicklungskonzepts sollen laut Unterkofler bis zum Jahr 2045 insgesamt 7500 geförderte Wohnungen entstehen. Dieser Vorschlag fand allerdings keine Zustimmung bei den anderen Fraktionen. "Dieses Konzept wurde im Alleingang von der ÖVP ausgearbeitet. Es war sehr schwammig formuliert und es fehlte unter anderem auch die Zahl der geförderten Mietwohnungen, die wir so dringend brauchen", sagt Kay-Michael Dankl.