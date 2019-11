Hohe päpstliche Auszeichnung für verdiente Mitarbeiter der Salzburger Erzdiözese

Drei langjährige, verdiente Mitarbeiter der Erzdiözese Salzburg dürfen sich nun "Ritter des Ordens des heiligen Papstes Silvester" nennen. Erzbischof Franz Lackner überreichte kürzlich die von Papst Franziskus verliehenen Auszeichnungen an Josef Lidicky (r.), 20 Jahre Finanzkammerdirektor der Erzdiözese, an Josef Rupprechter (2. v. l.), langjähriger Leiter des Katechetischen Amtes, sowie an Hermann Drexel, Kustos des Augustinermuseums in Rattenberg im Tiroler Teil der Erzdiözese.

SN/erzdiözese salzburg/roi Erzbischof Franz Lackner überreichte den päpstlichen Silvesterorden an Hermann Drexel, Josef Rupprechter und Josef Lidicky (von links).