Millionen Kubikmeter Gestein stürzen ins Tal - und gefährden Hochwasserschutz

Irgendwann landet das Material aus den Tauerntälern in der Salzach. Das muss man für den Hochwasserschutz in den Griff bekommen.

Seit 40 Jahren bewirtschaftet Ernst Pichler mit seiner Frau Trudi die Postalm im Obersulzbachtal, seit über 100 Jahren ist sie in Familienbesitz. Probleme mit den Unwettern und Hochwasser hatte man früher nicht. Aber das hat sich geändert. "Es ist ein Wahnsinn, was jetzt hier los ist", sagt Pichler. "Das muss man in den Griff bekommen. Durch den Rückgang des Gletschers wird kein Wasser mehr zurückgehalten."

Alles fließt sofort ab. An den Steinschlag vom nahen Sattelkar ein paar Hundert ...