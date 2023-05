Hohenwerfen: Der neue "Burgherr" ist ein Mann der Kultur

Marcus Hank folgt als Burgverwalter in Werfen auf Karl-Heinz Leitner. Der gebürtige Münchner war bis 2008 künstlerischer Leiter der ArgeKultur.

"Ich freue mich sehr, ab September mit Ihnen allen das Privileg zu teilen, an einem der schönsten Arbeitsplätze des Landes Salzburg tätig zu sein" - diese Zeilen schrieb Marcus Hank am Montag per E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Burg Hohenwerfen. In knappen Zeilen wurde er als künftiger Burgverwalter offiziell vorgestellt.

Der 51-jährige setzte sich gegen 40 Mitbewerber durch. "Hank hat uns im Hearing überzeugt", sagt Maximilian Brunner, Geschäftsführer der landeseigenen Burgen- und Schlösser-Gesellschaft. Insgesamt seien sechs ...