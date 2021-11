Hoher Schaden durch Einbrecher in der Stadt Salzburg

Wenn es früh dunkel wird, gibt es wieder vermehrt Dämmerungseinbrüche.

Rund um die Umstellung zur Winterzeit hat auch die Saison der Dämmerungseinbrecher wieder begonnen. In der Stadt Salzburg haben unbekannte Täter am gestrigen Allerheiligen-Tag in einer Erdgeschoßwohnung hohe Beute gemacht. Sie entwendeten aus der Wohnung zwei Tresore und stahlen Münzen, Schmuck und Sparbücher. Der Schaden dürfte bei rund 300.0000 Euro liegen. Laut einer Sprecherin der Polizei konnten am Tatort Spuren gesichert werden.

In der Nacht auf Montag war bereits in ein Bürogebäude in Bergheim (Flachgau) und in ein Gasthaus in der Stadt Salzburg eingebrochen worden. Im ersten Fall wurde ein Wandtresor aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest. Im zweiten Fall wurde aus einer versperrten Schublade in der Küchentheke eine Schlüsselkassette mit Bargeld gestohlen. Der Schaden dürfte bei mehr als 10.000 Euro liegen.

Angesichts des jährlich wiederkehrenden Problems der Dämmerungseinbrüche hat das Bundeskriminalamt eine Reihe von Präventions-Tipps zusammengetragen. Informationen gibt es auch für den Fall, wie sich Bewohner verhalten sollen, wenn sie Verdächtige auf frischer Tat ertappen (http://go.apa.at/EtETZiIe).