Holländer stahlen Christbaum vor Restaurant in Kaprun

Das Trio platzierte den beleuchteten und geschmückten Baum später auf dem Balkon in einem benachbarten Hotel. Die drei Urlauber sind geständig. Sie wollen den Schaden wiedergutmachen.

In der Nacht auf Donnerstag beschädigten drei holländische Urlaubsgäste im Alter zwischen 24 und 26 Jahren in Kaprun einen beleuchteten und geschmückten Christbaum. Der Baum stand vor einem Restaurant. Die Männer brachten den beschädigten Baum in einen benachbarten Beherbergungsbetrieb und platzierten ihn dort auf einem Balkon. Die Männer zeigten sich geständig und sicherten eine Schadenswiedergutmachung zu. Laut Polizei beläuft sich die Schadenssumme auf mehrere hundert Euro.

Quelle: SN