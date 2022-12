Hollersbach: Keller stand in Vollbrand

Die Feuerwehren Mittersill und Hollersbach waren am Dienstagvormittag bei einem Kellerbrand in Hollersbach stark gefordert.

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Kellerbrand in Hollersbach im Pinzgau. Beim Eintreffen der Feuerwehren sei der Keller bereits in Vollbrand gewesen. Atemschutztrupps der Feuerwehr Hollersbach und der Feuerwehr Mittersill versuchten den Brand zu löschen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der enormen Hitze seien die Trupps sehr gefordert gewesen, heißt es von der Feuerwehr Mittersill. Nach knapp einer Dreiviertelstunde sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden. Weitere Atemschutztrupps aus Mittersill, Hollersbach und Bramberg führten noch Nachlöscharbeiten durch - insgesamt neun Mannschaften mit schwerem Atemschutz waren im Einsatz.

Während den Löscharbeiten wurde der Keller entlüftet. Um ca. 13.10 Uhr konnte schließlich "Brandaus" durch den Einsatzleiter gegeben werden. Am Dienstagnachmittag wurden noch letzte Aufräumarbeiten durchgeführt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Hollersbach, Mittersill und Bramberg mit über 78 Männer und Frauen. Neben den drei Feuerwehren waren außerdem Einsatzkräfte und Brandermittler der Polizei und des Roten Kreuz vor Ort.