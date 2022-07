Hollersbach: Sechs Häuser weiter gesperrt

Die Verbauung des Grubingbachs soll nun schnell starten.

Nach dem Murenabgang vom Donnerstag waren in Hollersbach auch am Sonntag noch die Bagger am Arbeiten. Bgm. Günter Steiner (ÖVP): "Derzeit wird eine Baustraße für die geplanten Schutzbauten errichtet." Am Montag werden 50 Soldaten des Bundesheeres mithelfen. Die seit der Überflutung des Grubingbachs gesperrten sechs Häuser bleiben gesperrt, "solange die nötige Geschiebesperre nicht steht", sagt Steiner. Die betroffenen 15 Personen sind bei Verwandten untergebracht. Laut Steiner sollen am Montag jene 25 bis 30 Hauseigentümer rund um den Bach informiert werden, ...