Hollersbachs Fußballer spielen nach Fast-Abstieg um Spitzenplatz

Die Oberpinzgauer zeigen, dass sie zu Recht in der 1. Klasse spielen. Hält der Erfolgslauf gegen den Schicksalsgenossen und den Spitzenreiter an?

Hollersbach war in der Vorsaison schon abgestiegen. Doch nach dem Rückzug von Zederhaus und Taxenbach durfte man in der 1. Klasse Süd bleiben. In den ersten Runden der neuen Saison rechtfertigen die Hollersbacher das eindrucksvoll. 16 Punkte nach acht Runden bedeuten den vierten Tabellenplatz.

"In der vergangenen Saison ist lange alles gegen uns gelaufen, vor allem mit vielen Verletzungen. Wenn alle fit sind, gehören wir ins vordere Tabellendrittel", sagt Trainer Lukas Wieser, der gar auf einen Platz in den Top 3 hofft. Gegen Flachau musste er sich nach drei Siegen in Serie zuletzt mit einem 1:1 begnügen. Am Sonntag, 16 Uhr, misst sich seine Mannschaft in St. Martin/Lofer mit dem im Frühjahr erst durch Taxenbachs Ausstieg geretteten Club. Gegen den Vorletzten will Hollersbach Selbstvertrauen für das Heimspiel gegen den makellosen Tabellenführer Bruck sammeln. "In zwei Wochen sind wir dann auch komplett. Wir können Bruck zu Hause fordern und sehen dann, wo wir wirklich stehen", sagt Wieser und betont auch: "Der Abstieg wäre schlimm gewesen. Die Teams im vorderen Drittel der 2. Klasse könnten auch in der 1. Klasse mithalten. Von unten kommst du sehr schwer wieder nach oben."