Hollywood-Star John Travolta kommt an den Wolfgangsee

John Travolta hebt am Wolfgangsee ab: Der Hollywood-Star ehrt als Mit-Gastgeber der "Living Legends of Aviation Gala" am 20. Juli herausragende Leistungen im Bereich Raum- und Luftfahrt. Ort des Geschehens ist das event-resort scalaria am Wolfgangsee. Das Datum der großen Gala ist nicht zufällig gewählt: Am 20. Juli jährt sich die erste Mondlandung zum 50. Mal.

Von Tom Cruise über Harrison Ford bis Morgan Freeman

Tom Cruise hat bereits eine - Harrison Ford und Morgan Freeman auch. Auch Unternehmer wie Sir Richard Branson oder Elon Musk freuen sich über die Auszeichnungen der "Living Legends of Aviation". Die vor 15 Jahren von Jerry Lips in Beverly Hills gestarteten Awards haben sich zu einem Event in der internationalen Fliegerszene entwickelt. Gemeinsam mit dem event-resort scalaria will man jetzt einen europäischen Ableger am Wolfgangsee etablieren.

Ein Geehrter des Abends ist der Abenteurer Bertrand Piccard

Der Duke of Richmond Sir Charles Gordon Lennox - Mitglied des Britischen Königshauses und Begründer des "Goodwood Festival of Speed" - wird am 20. Juli für seine herausragenden Leistungen in die Hall of Fame aufgenommen werden. Ein weiterer Geehrter des Abends ist der Schweizer Psychiater und Abenteurer Bertrand Piccard, der als erster Mensch die Erde mit einem Ballon und mit einem Solarflugzeug umkreiste. Welche weiteren Persönlichkeiten den Award entgegen nehmen dürfen, ist bislang noch streng geheim.

Auch Airbus-Chef Guillaume Faury soll an den Wolfgangsee kommen

Bei der Gala am Wolfgangsee sollen laut scalaria auch Luftfahrt-Größen wie Ex-Airbus-Chef Tom Enders, Airbus-Chef Guillaume Faury und Fatih Ozmen (Erbauer des "Spaces Shuttle Dream Chaser") an Bord sein. Weitere bereits bestätigte Gäste des Abends: Alex Mazza mit Gattin Viola, Kosmonaut Ulf Merbold, Flugzeugpionier Iren Dornier sowie die Schauspielerinnen Ursula Karven und Natalia Wörner.

Quelle: SN