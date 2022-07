Holzstamm rutschte weg: Zederhauser schwer verletzt

Der Stamm kippte weg, der junge Lungauer wurde unter seinem Anhänger eingeklemmt.

Ein 27-jähriger Lungauer wurde am Freitagabend schwer verletzt. Der Zederhauser Landwirt war dabei, auf seinem Hof einen Holzrückewagen an seinem Traktor anzuhängen. Dazu bockte er die Deichsel des Anhängers vorerst auf einem Holzstamm auf. Der Stamm kippte im leicht geneigten Gelände aber seitlich weg, der junge Lungauer wurde am Unterschenkel eingeklemmt. Personen, die sich in der Nähe aufhielten, konnten die Deichsel rasch anheben und den Verletzten aus seiner misslicher Lage befreien. Der Einheimische erlitt schwere Beinverletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mittels Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Schwarzach geflogen.