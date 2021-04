Homeoffice auch nach Corona: Milupa will flexibles Arbeiten beibehalten

Seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr musste Nutricia Milupa in Puch flexiblere Arbeitsmodelle entwickeln. Das will ein Großteil der Mitarbeiter auch in Zukunft beibehalten.

Der erste Lockdown vor einem Jahr bedeutete für viele Traditionsbetriebe im Eiltempo Lösungen entwickeln zu müssen, damit Mitarbeiter Privatleben und Job bestmöglich vereinbaren können. Eine aktuelle interne Befragung von Spezialnahrungshersteller Nutricia Milupa in Puch zeigt nun: 84 Prozent der Mitarbeiter sind mit Lösungen wie Homeoffice sehr zufrieden und wollen auch in Zukunft flexibler arbeiten (Interne Mitarbeiter-Befragung unter 75 Mitarbeiter der rund 90 Mitarbeiter, durchgeführt via Survey Monkey (Rücklaufrate 69 Prozent). Die Gründe für die hohe Zufriedenheit mit dem ...