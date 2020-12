Homeschooling: Ein Erfahrungsbericht

Auch die Heimschule lernt dazu. Im Vergleich zum Frühling erfahren die Schüler nun mehr Struktur. Herausfordernd bleibt es. Ein Erfahrungsbericht.

Die Arbeitsaufträge liegen schriftlich vor und flattern obendrein per Videobotschaft täglich ins Haus. Darauf zu sehen ist die Lehrerin mit den Klassenmaskottchen Kari und Bu, die den Kindern ganz konkret sagen, was heute zu tun ist.

Es ist 8.30 Uhr, der kleine V. scharrt schon in den Startlöchern. Heute darf der Erstklassler einen neuen Buchstaben lernen: das S. Sein Papa hilft ihm, sich mit dem ungewohnten Zeichen vertraut zu machen. Zuerst knetet er es mit Plastilin, dann legt er es mit Smarties nach. Ein Foto davon schickt er seiner Lehrerin. Die schreibt später zurück: "Super V.! Ich komme Smarties essen." "Zu spät. Schon verputzt", schreibt das Vater-Sohn-Duo zurück.

Zwei, drei Stunden täglich beschäftigt

Der Spaß kommt also nicht zu kurz, aber grundsätzlich sieht V. die Heimschule eher als Notprogramm: "Lieber gehe ich in die Schule, wo ich meine Freunde treffe." Auch der Papa spricht von einem "Zeiträuber": Zwei, drei Stunden Untergrenze ist er täglich mit dem Unterrichten des 6-Jährigen beschäftigt. "Wir alle freuen uns, wenn die Schule wieder regulär abläuft."

V. muss außerdem Silben schwingen, die "Piloten" (so heißen in der Volksschule - warum auch immer - die Selbstlaute) bunt markieren und erste Sätze à la "Mami mag lila Limo" lesen. Das "mag" ist noch als kleines Herz gemalt, denn das G hat die Klasse noch nicht durchgenommen. Über YouTube wird ein in der Schule bereits gelerntes Lied über den Igel Isidor wiederholt und am Nachmittag gilt es, eine Christbaumkugel zu basteln. Alles passiert mit Feuereifer. Abends wird die Mama freudestrahlend begrüßt: "Ich kann jetzt schon Salami schreiben."

"Das Internet leckt"

Während der Kleine am Küchentisch werkt, arbeitet der Große im Obergeschoß. "Das Internet - es leckt wieder", tönt es von Zeit zu Zeit genervt aus dem Kinderzimmer. Bis auf diese gelegentlichen Hänger lässt sich das Distance Learning für den 10-jährigen F. ganz gut an. Er besucht die erste Klasse eines Gymnasiums und bewältigt das Lernen zu Hause weitestgehend selbstständig. Zwei bis drei Stunden pro Tag verbringt er in Online-Stunden vor dem Laptop in Echtzeit mit den Klassenkollegen, wo auch die Anwesenheit kontrolliert wird. Die wenigen, die in der Schule sitzen, schalten sich von dort zu.

Manche sitzen im "Weltall"

Manche sitzen in einer Eiswüste oder im Weltall. "Das Hintergrundbild lässt sich einstellen", erklärt F. altklug. In den Pausen dazwischen macht er Aufgaben in seinen Büchern und Heften. Erledigtes wird für den Lehrer in Microsoft Teams hochgeladen. F. kann der Heimschule auch Gutes abgewinnen: "Was die Technik angeht, lernen wir gerade sehr viel. Und das bleibt ja auch für später." Online steht heute Geografie auf dem Plan. Die Klasse liest einen Text namens "Österreich-Rallye", in dem 14 Fehler verpackt sind, die die Kids finden müssen.

Wer etwas sagen will, drückt das Handsymbol und wird vom Lehrer aufgerufen. Wenn es hakt, schreiben sie das in den Chat. Auf Streiche wird übrigens auch in der Heimschule nicht verzichtet. Wer als Erster eintritt, kann die anderen nämlich stumm schalten. Einer beschwert sich. "Ein Fehler im Programm", nimmt es der Lehrer gelassen.