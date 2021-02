Homeschooling in Salzburg: Daheim, und doch beim Unterricht mit dabei

Das Herz-Jesu-Gymnasium rüstet technisch auf. Die Schüler können von zu Hause aus online am Unterricht in der Schule teilnehmen.

Nach den Semesterferien endet am Montag für die 73.000 Schüler im Bundesland die Zeit des Fernunterrichts. Die Volksschüler kehren von Montag bis Freitag in die Schulen zurück. Alle anderen Schulen steigen in einen Schichtbetrieb ein. Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt - eine Gruppe kommt am Montag und Dienstag in die Schule, die andere am Mittwoch und Donnerstag. In der Woche darauf ist es umgekehrt. An den Tagen zu Hause erledigen die Schüler Arbeitsaufträge. Am Freitag lernen alle Schüler ...