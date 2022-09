Homosexuelle dürfen nun auch Blut spenden: Bürgermeister nutzte neue Verordnung gleich am ersten Tag

Die neue Blutspendeverordnung ist mit 1. September in Kraft getreten. Was es mit der neuen Frage 39 auf sich hat, und wie viele neue Blutspender nun in Salzburg erwartet werden.

Seit Donnerstag gilt eine neue Blutspendeverordnung. Und damit wird ein Kapitel, über das jahrelang debattiert worden ist, geschlossen. Denn nun sind auch Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex haben, nicht mehr von der Blutspende ausgeschlossen. Georg Djundja, Bürgermeister von Oberndorf (SPÖ), ließ es sich am Donnerstagnachmittag nicht nehmen, beim Termin am Gemeindeamt in Bürmoos gleich als Erster sein Blut zu spenden. Djundja lebt seit 16 Jahren mit seinem Partner zusammen. "Ich habe es nicht verstanden, dass wir nicht spenden gehen ...