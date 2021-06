Homosexuelle Jugendliche in Salzburg attackiert und beschimpft

18-Jährige mit dem Umbringen bedroht. Gruppe mit Plastikflaschen beworfen.

Eine Gruppe von bi- und homosexuellen Jugendlichen ist in der Nacht auf Sonntag in der Salzburger Getreidegasse von mehreren Burschen wegen ihrer sexuellen Orientierung attackiert und beschimpft worden. Die jungen Männer bewarfen die Jugendlichen mit Plastikflaschen, eine 18-jährige Salzburgerin wurde mit dem Umbringen bedroht. Die Polizei konnte die Angreifer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kurz darauf anhalten, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Bursch, der das Mädchen gefährlich bedroht haben soll, war allerdings nicht dabei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.