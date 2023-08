Honigjahr im Tennengau: "Es hätte schlimmer sein können"

Die Honigernte im Tennengau fiel heuer unterdurchschnittlich aus - aber es gab große regionale Unterschiede.

Das Bienenjahr ist mit Ende Juli, Anfang August zu Ende. Heuer war es im Tennengau - insgesamt betrachtet - unterdurchschnittlich. "Es gibt aber regional sehr große Unterschiede. Imker mit mehreren Ständen in verschiedenen Höhenlagen haben ein normales Honigjahr; hingegen müssen Imker mit nur einem Stand teilweise einen Totalausfall verzeichnen. Andere wiederum haben mit drei Völkern insgesamt nur 15 Kilogramm Honig geerntet", sagt Leopold König, Obmann des Imkervereines Hallein.

Generell waren die höheren Lagen dieses Jahr aufgrund des nasskalten Aprils und Mais in Hallein bevorzugt, weil die Pflanzen später geblüht haben und die Bienen gute Bedingungen fürs Sammeln vorfanden.

Auch im Lammertal war das Honigjahr unter dem Jahresdurchschnitt von circa 15 Kilogramm pro Volk. Josef Pölzleitner, Obmann des Imkervereines Abtenau: "Ich konnte im Tennengau durchschnittlich nur fünf bis sechs Kilogramm pro Volk abfüllen." Er betreut über 150 Völker an verschiedenen Orten. In Annaberg sei der Ertrag besser gewesen als in Abtenau und im angrenzenden Pongau noch besser. "Es gibt weniger Honig, dafür ist die Qualität sehr gut", sagt Pölzleitner. Auch im Lammertal hatte es im Frühling zu viel geregnet, da konnten die Bienen keinen Blütenhonig produzieren. Die Waldtracht beginnt normalerweise Mitte Juni. Da sammeln die Immen von den Blattläusen Honigtau. Gute Verhältnisse gab es heuer aber nur an drei bis vier Tagen um die Sommersonnenwende.

Warum die Waldtracht so wenig Ausbeute brachte, kann Pölzleitner nicht erklären. "Das ist die Natur. Es muss vieles zusammenstimmen, damit es ein gutes Honigjahr wird. Einmal ist es besser. Einmal schlechter."

Heidi Junger und Johann Rettenbacher züchten die Dunkle Biene. Sie haben 47 Trachtvölker, die auf 11 Standorte zwischen Annaberg und Hallein verteilt sind. "Wir haben knapp 15 Kilogramm pro Stock geerntet. Normalerweise sind es 20. Grund: Die Frühtracht mit Löwenzahn- und Obstbaumblüte ist ausgefallen. Sie ist trotzdem zufrieden. Auch Leopold König ist mit seiner Ernte im Grunde zufrieden. "Es hätte schlimmer ausgehen können."