Horror-Realitätsflucht: Kuchler Filmpremiere in Hallein

Wäre "Enter Mycel" ein Nahrungsmittel, wäre der Film der Inbegriff von "bio, regional und nachhaltig": von der Idee über die Schauspieler bis zu den Drehplätzen ein reines Tennengauer Projekt und das Filmkollektiv, das sich dafür zusammengefunden hat, plant schon das nächste Projekt.

Am Samstag feiert ein "Tennengauer Horrordrama" Premiere im Stadtkino Hallein. In dem 75-minütigen Horrordrama trauern ein Vater und seine Tochter um die verstorbene Mutter. Ein parasitärer Pilz verspricht Heilung - aber dies fordert einen hohen Preis: einen Mord und die absolute Einverleibung in das biologische System Mycel. Der Vater verarbeitet den Tod seiner Frau, indem er sich in das Mycel flüchtet, wo Erinnerungen und Sehnsüchte gespeichert sind. Dabei vernachlässigt er aber zunehmend seine Tochter und die restliche reale Welt.

