Horst Nöbl: "Es sind heuer keine extremen Hochwässer zu erwarten"

"Wos sogga" voraus für die kommenden Monate, der Saalfeldener Wetterbeobachter und Imker Horst Nöbl? Er hat wieder eine seiner viel diskutierten Halbjahresprognosen veröffentlicht.

Erklärend heißt es darin: "Alle Bäume haben heuer reichlich Blütenansatz, besonders Erle, Birke, Weißbuche, Esche und auch die Obstbäume. Die Ursache liegt in der guten Nährstoffversorgung und den reichlichen Niederschlägen im vergangenen Jahr 2021, wodurch sich die viel größeren Blütenknospen gebildet haben. Das vergangene Jahr war geprägt vom vollen Austrieb der Fichte mit hoher Verdunstung im Sommer und in der Folge von hohen Niederschlägen im Juli und August bis hin zu starken Hochwässern. Heuer ist das Gegenteil der Fall: Im Blühjahr treibt die Esche früher aus als die Eiche (Esche vor Eiche - große Bleiche), es ist Trockenheit zu erwarten. Aber nicht Esche oder Eiche sind für das Sommerwetter verantwortlich, sondern die Fichte, die heuer durch die Blüte und verminderten Austrieb für geringere Sommerniederschläge sorgt. Vollmastjahre der Fichte haben immer Trockenheit zur Folge. Heuer handelt es sich aber um ein Teilmastjahr, da nicht alle Bäume blühen. Dieser Umstand wirkt sich besonders günstig aus: Es gibt viel Schönwetter, aber keine extreme Trockenheit, andererseits aber genügend Niederschläge ohne extreme Hochwässer."

Horst Nöbls Detailprognose für den Sommer 2022:

Mai: Durchschnittlich warm, Monatsmitte am schönsten (zu den Eismännern), keine Fröste.



Juni: Schönwetter und trocken, die Niederschlagswahrscheinlichkeit (durchschnittlich 18 Tage Niederschlag im Juni) ist stark vermindert. Mitte Juni kurze Unterbrechung durch die sogenannte "Schafskälte", danach die erste Hitzewelle und Trockenheit. Es können schon die höchsten Temperaturen des Jahres erreicht werden.



Juli: Die Trockenheit des Juni wird rasch durch Niederschläge und kühlere Temperaturen beendet. Durchschnittlich weist der Juli die höchsten Niederschlagsmengen des Jahres auf. Dies wird auch auf den Juli 2022 zutreffen.



August: Anhaltendes Schönwetter bei überdurchschnittlichen Temperaturen. Einige Gewitter sorgen dafür, dass es nicht zu trocken wird.



September: Der Sommer hält noch an, erst Mitte des Monats ist er beendet, es folgt aber noch ein schöner Herbst.



Oktober: Der goldene Herbst hält an, aber Mitte Oktober gibt es den ersten Schnee auf den Bergen, in weiterer Folge ist der Herbst unbeständig und im November sogar winterlich auf den Bergen und teilweise auch in den Tälern.

Rückblickend die Kurzfassung der Winterprognose 2021/22: "Durchschnittliche Schneehöhen; im November noch spätherbstlich; Winterbeginn Ende November/Anfang Dezember; verfrühtes Weihnachtstauwetter Mitte Dezember; Schnee und Kälte über Weihnachten und Neujahr; viel Schnee im Jänner; Schönwetter im Februar; Vorfrühling im März; Kälterückschlag mit Spätfrösten im April."

Da waren viele Treffer dabei.