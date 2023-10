Hospiz-Bewegung zelebriert ihr Jubiläum auch im Pinzgau.

Andrea Steger, Einsatzleiterin des Teams Oberpinzgau, musste schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Auch deshalb wurde es ihr eine Herzensangelegenheit, schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörigen zu begleiten.

Was vor dreißig Jahren in der Landeshauptstadt begonnen hat, fand schon bald auch im Pinzgau eine Fortsetzung. Mittlerweile gibt es im Bezirk drei mobile Hospiz-Teams. Die Einsatzleiterinnen sind Angelika Eller im Raum Zell am See, Martina Wallner im Raum Saalfelden und eben Andrea Steger.

Die Oberpinzgauerin ist seit 17 Jahren in der Hospizarbeit tätig. "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, schwerkranke und sterbende Menschen zu begleiten. Und natürlich auch deren Angehörigen. Gerne begleiten wir diese auch durch ihre Zeit der Trauer und zwar so lange, bis wir das Gefühl haben, dass der Alltag wieder gut bewältigt wird. Das kann drei Monate dauern, ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr. Es ist jedoch wichtig, ein Ende zu definieren."



"Meine Erfahrungen sollten anderen nicht widerfahren"

Andrea Steger schildert, wie sie zu dieser so wichtigen Aufgabe gekommen ist: "Meine Mutter verstarb mit bereits 52 Jahren. Und ein Jahr später musste ich mich auch noch von meinem gerade erst geborenen Baby verabschieden. Ich hätte viel Ansprache gebraucht. Doch mir fiel auf, dass mich die Menschen eher gemieden haben und mir auswichen. Mir war durchaus klar, dass sie überfordert gewesen sind, aber es war wirklich traurig. Und so fiel mein Entschluss, dass ich selber schon in der Lage sein möchte, diese Ansprache und diesen Beistand zu bieten. Daher absolvierte ich für mich selber den Kurs "Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung". Später, als ich im Zeller Hospiz-Team tätig war, folgte noch eine weitere Ausbildung." Die mittlerweile 62-jährige Neukirchnerin erzählt, dass sie und ihr Oberpinzgauer Team zudem regelmäßig in das Tageshospiz in Leogang fahren, um auch dort für die jeweiligen Besucher/-innen da zu sein.

Diese Einrichtung gibt es seit 2020; es war das erste Tageshospiz im ländlichen Raum. Das erste Tageshospiz Österreichs wurde im Jahr 2000 in der Stadt Salzburg eröffnet. Mittlerweile gibt es im Bundesland zwölf mobile Hospiz-Teams und zwei mobile Kinderhospiz- und Palliatviteams. Eines der beiden sogenannten "Papageno"-Teams kümmert sich seit 2018 um Kinder im Pinzgau, Pongau und Lungau. Bis auf die Einsatzleiter/-innen arbeiten die Teammitglieder alle ehrenamtlich. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch Spendengelder.



Mehr Infos und Kontakte:

www.hospiz-sbg.at

>>TAG DER OFFENEN TÜR im Lebensraum Tageshospiz Pinzgau:



Am Samstag, 21. Oktober, gibt es im Lebensraum Tageshospiz Pinzgau, das sich in Leogang, Sonnrain 34, befindet, einen Tag der offenen Tür. Er dauert von 10 bis 15 Uhr. Man kann die Räumlichkeiten besichtigen und bei Kaffee und Kuchen mit ehrenamtlichen Hospiz-Begleiter/-innen über deren Erfahrungen sprechen. Am Programm stehen auch drei Vorträge: "Ein Tag im Tageshospiz" mit Eva Waldenberger (11 Uhr und 14 Uhr). Buchpräsentation "Begleiten" mit Susa Kammeringer (11.45 Uhr). "Papageno - Mobiles Kinderhospiz" mit Sonja Wappel (12.30 Uhr).

>> LESUNG aus dem Buch "Wenn ich das gewusst hätte"

Donnerstag, 16. November um 19 Uhr: Im Buch "Wenn ich das gewusst hätte!" haben Brigitte Trnka und Walter Müller Geschichten aus dem Tageshospiz zusammengetragen. Die Lesung der beiden geht im Kammerlanderstall in Neukirchen über die Bühne und dauert voraussichtlich bis 20.30 Uhr.