Hospizbewegung ist seit 30 Jahren für Sterbende und Trauernde da

Von 1993 bis 2022 war die Hospizbewegung bei der Finanzierung größtenteils auf Spenden angewiesen. Rund 7000 Menschen wurden betreut und begleitet.

In Würde sterben zu dürfen, Abschied zu nehmen und loslassen zu lernen - das hat die Hospizbewegung in den vergangenen 30 Jahren für rund 7000 Menschen in Salzburg ermöglicht.

Bei der Jubiläumsfeier im Bildungshaus St. Virgil am Dienstag überreichte die zuständige Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) das Pro-Caritate-Verdienstzeichen des Landes stellvertretend an zwei verdiente Personen: Andreas Kindler aus Radstadt ist Gründungsmitglied der ersten Hospiz-Initiative und die Henndorferin Mai Ulrich engagiert sich ehrenamtlich seit 25 Jahren bei der Hospizbewegung.

In Summe sind es 150 Ehrenamtliche, die in allen Salzburger Bezirken im Einsatz sind. Sie sind in zwölf Teams organisiert, die jeweils von einer hauptamtlichen Leiterin oder einem Leiter geführt werden. In den vergangenen 30 Jahren haben 860 Personen den Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung absolviert - davon 90 Prozent Frauen.

Von 1993 bis 2022 war die Hospizbewegung in Salzburg größtenteils auf Private angewiesen. 20,1 der aufgewendeten 30,5 Millionen Euro kamen aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Vermächtnissen und Leistungserlösen. Seit 2022 sind die Angebote der Hospizbewegung für alle im Bundesland Salzburg kostenlos verfügbar. Vereinbart wurde eine Drittellösung: Bund, Länder und Sozialversicherungsträger stellen für heuer 6,7 Millionen Euro zur Verfügung. "Bis 2024 steigt die Summe nochmals auf rund zehn Millionen Euro jährlich", teilte Landesrätin Gutschi mit. Damit solle die medizinische, pflegerische und psychosoziale Betreuung für Betroffene und Angehörige "in der wohl schwierigsten Lebensphase" sichergestellt und ausgebaut werden.

Denn bisher gibt es nur in der Stadt Salzburg (seit 2000) und im Pinzgau in Leogang (seit 2020) ein Tageshospiz. Die Betroffenen können das Angebot dort tagsüber in Anspruch nehmen und dennoch zu Hause wohnen. Unheilbar kranke Kinder und Jugendliche werden von zwei mobilen Teams zu Hause betreut.

Für die Zukunft sind ein weiteres Tageshospiz im Pongau und ein Trost- und Bildungshaus geplant.