Zwei Hotels in Wien, vier Betriebe in Salzburg: Selfmade-Hotelier Georg Imlauer kündigt an, nach Corona noch mehr auf Regionalität zu setzen.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres Dank Kurzarbeit alle Mitarbeiter behalten: Georg und Thomas Imlauer (v. r.) starten mit zusätzlichen regionalen Partnern aus der Krise.