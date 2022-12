Hotelpläne in Krimml: "Klimaretterritter" versus Bürgermeister

Willi Schwarzenbacher zog als "Klimaretterritter" schon gegen das Projekt am Pass Thurn ins Feld. Zudem kritisiert er eine Hotel-Idee in Krimml. Der Bürgermeister kontert und wirft dem Kritiker "Desinformation" vor.

Das Hotel- und Chalet-Projekt am Pass Thurn ist allseits bekannt und mittlerweile bautechnisch auf Schiene - nach viel Kritik und nach Verzögerungen. Die rechtlichen Grundlagen für den Bau wurden in der Mittersiller Gemeindestube vor etwa zwei Jahrzehnten gelegt.





Czerny: "Die Umwidmung wird noch einige Zeit dauern"

In Krimml ist man laut Bürgermeister Erich Czerny (noch) nicht so weit. Er bestätigt jedoch Folgendes: "Der Oberpinzgauer Unternehmer Michael Kajnih befindet sich mit dem Grundbesitzer, dem Entlehen-Bauer, in Verkaufsgesprächen. ...