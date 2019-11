Hotline 1450: Warum Salzburger lieber telefonieren sollen, statt ins Spital zu fahren

Land und Gebietskrankenkasse starteten diese Woche eine telefonische Gesundheitsberatung für alle Fälle. Der neue Telefondienst soll sich als erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen etablieren.

Es ist ein klassischer Fall zu Beginn der Grippesaison: Just wenn der Arzt zugesperrt hat, steigt bei dem Kind das Fieber. Immer öfter würden die Eltern dann den Weg ins Spital suchen, um den Gesundheitszustand ihres Kindes abklären zu lassen. Aber nicht bei allen Beschwerden ist die Spitalsambulanz nicht der richtige Ort, sagt Salzburgs Gesundheitsreferent, LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP). "Wir haben in den Ambulanzen 50 Prozent Fehlbesuche. Das sind Menschen, die eigentlich woanders eine bessere Versorgung bekommen würden."

Salzburg startet als letztes Bundesland

Um dem Problem der fehlgeleiteten Patientenströme zu begegnen, wurde nun österreichweit eine Gesundheitshotline etabliert. Unter der Telefonnummer 1450 werden ab sofort Gesundheitsberatungen für alle Fälle angeboten. Länder und Gebietskrankenkassen zahlen den neuen Dienst gemeinsam, abgewickelt wird die Hotline vom Roten Kreuz. Bereits vor drei Jahren startete ein Pilotprojekt in Vorarlberg, Niederösterreich und Wien, nun wurde die 1450 in Salzburg und Kärnten als letzte Bundesländer gestartet. Der gestaffelte Start sei von den Landesgesundheitsreferenten bewusst gewählt worden, sagt Stöckl. "Wir haben im Vorjahr eine Evaluierung der Pilotprojekte gesehen, die sehr gute Ergebnisse zeigte. Jetzt wurde das Projekt Schritt für Schritt auf Österreich ausgerollt."

"Nicht bei jedem Schnupfen zum Facharzt"

Durch die neue Beratung sollen vor allem die Patienten selbst profitieren, das zeigt auch das Beispiel des fiebrigen Kindes: Wenn die besorgten Eltern die 1450 wählen, werden sie von einer speziell ausgebildeten Diplompflegerin beraten. Die kann dann anhand eines standardisierten Protokolls feststellen, ob es sich um einen Notfall handelt, bei dem eine sofortige medizinische Hilfe nötig ist, ob ein Arztbesuch am nächsten Tag ausreicht oder ob vielleicht ein Hausmittel reicht, um das Problem zu beheben. In einer großen Anzahl der Fälle sei gar keine medizinische Hilfe nötig, das zeigten Zahlen aus Ländern, die solche Telefonberatungen bereits seit Jahren anbieten, sagt Telemedizin-Experte Andrea Braga. "Wir haben in der Schweiz 24.000 Anrufe bei der Gesundheitsberatung ausgewertet: In acht Prozent handelte es sich um Notfälle, in 30 Prozent waren medizinsche Routinebehandlungen nötig und in 62 Prozent brauchte es überhaupt keine medizinische Intervention." Das sei auch die große Chance dieser Telefonberatungen, sagt Braga: "Man braucht nicht bei jedem Schnupfen einen HNO-Facharzt."

Verhaltensänderung bei Patienten

GKK und Land versprechen sich viel von dem neuen Dienst. Denn die in Österreich bestehende Möglichkeit, dass sich Patienten selbst zu Gesundheitseinrichtungen zuweisen, bringt für viele Erkrankte eine Odysee mit sich. Der Telefondienst sei nicht aus dem Spargedanken heraus etabliert worden, sagt Salzburgs GKK-Obmann Thom Kinberger. "Die Patienten sollen keine Leerwege haben. Wer sitzt schon gerne stundenlang in einer Spitalsambulanz, wenn ein Rezept reichen würde, das er beim Hausarzt bekommen hätte." Die Gesundheitsberatung könne dabei helfen, die Patienten dorthin zu bringen, wo sie auch hingehörten.

Zwei Krankenschwestern beraten im ganzen Land

Die neue Gesundheitsberatung wird rund um die Uhr angeboten. Zu Spitzenzeiten werden zwei Diplompflegekräfte am Telefon warten. Sollte der Dienst sehr gut angenommen werden, sei auch eine Aufstockung bereits budgetiert. In der Schweiz würde man mit 15 Vollzeitkräften das gesamte Bundesgebiet abdecken. Wartezeiten soll es für die Anrufer übrigens keine geben: Die Mitarbeiter der Rot-Kreuz-Leitstelle nehmen alle Anrufe entgegen, wenn die Gesundheitsberaterin gerade in einem Gespräch ist, wird ein Rückruf binnen 15 Minuten vereinbart.

Quelle: SN