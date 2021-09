HTL Hallein feiert 150-Jahre-Jubiläum

Von drei Schülern zu knapp 1100: Die HTL Hallein hat sich von der Bildhauerschule zur modernen Ausbildungsstätte in den Bereichen Holz, Metall und Stein entwickelt. Nun will die Schule ausbauen.

Knapp 1100 Schülerinnen und Schüler drücken in der HTL Hallein die Schulbank, feilen, schleifen und programmieren Computer. Knapp 150 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in Salzburgs zweitgrößter Schule. Die Schülerinnen und Schüler können zwischen den Zweigen Holz, Metall, Kunst und Design wählen. Neben HTL und Fachschule bietet diese Schule Sonderformen wie Abendschule, Meisterklasse und Lehrgänge an.

Die Jugendlichen haben vielfältige Interessen und Talente und nehmen an Wettbewerben und Meisterschaften teil. So wie Konstantin Stiborek (Hallein) und Jonas Schernthaner (Abtenau). ...