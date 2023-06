HTL-Schüler holen Bautechnikpreis

Drei Diplomanden der HTL Hallein haben mit einem außergewöhnlichen Projekt die heuer neu geschaffene Kategorie "Neubau und Ingenieurholzbau" gewonnen.

Die HTL-Hallein-Diplomanden Felizian Husty, Dominik Hallinger und Johannes Gehmacher haben mit ihrem Projekt "Cubes" beim Salzburger Bautechnikpreis 2023 die neu geschaffene Kategorie Neubau und Ingenieurholzbau gewonnen. Als Vertreter der Jury lobte Architekt Carsten Innerhofer bei der Preisverleihung das Zusammenspiel von skulpturaler Qualität, räumlicher Funktion und konstruktiver Durcharbeitung sowie auch die über den Ausbildungszweig hinausgehende interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Abteilungen Kunst und Metall.

Unter dem Titel "Nachwuchs- und Jugendförderung" will der Bautechnikpreis Salzburg innovative, kreative und ökologische Lösungen forcieren und belohnen. Die Landesinnung Bau Salzburg, die Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg, proHolz Salzburg, Innovation Salzburg und das Land Salzburg fördern mit dem Preis die praxisnahe Ausbildung künftiger HTL-Ingenieure. Zum Preis eingeladen sind in Salzburg die HTBLuVA Salzburg, die HTL Saalfelden, die HTBL Hallein und das Holztechnikum Kuchl.

Schüler haben die interdisziplinären Möglichkeiten voll ausgeschöpft

"Dem Dreierteam ist es hervorragend gelungen, einen anspruchsvollen Entwurf (Felizian Husty mit Betreuungslehrer Walter Klasz), Ingenieurholzbau (Johannes Gehmacher mit Betreuungslehrer Klaus Egger) und Statik (Dominik Hallinger mit Betreuungslehrer Markus Grimming) in Einklang zu bringen", freut sich HTL-Direktor Giovanni Gutschi.

Ihm hatte das Projekt von Anfang an gefallen, er hatte die Schüler angespornt, die erste vorgestellte dekonstruktivistische Vorentwurfsidee ohne Vorbehalte mutig zu überarbeiten und weiter zu entwickeln, solange die technische Umsetzbarkeit gewährt bliebe. Daraufhin stimmten sich Husty, Hallinger und Gehmacher mit Schülern und Professoren aus den Abteilungen Stein und Metall ab und arbeiteten die Erkenntnisse in ihr Projekt ein. "Das preisgekrönte Ergebnis kann in dem Sinn auch als eine Vision gelesen werden, dass wir als HTL die Vielfalt an unserem Standort noch mehr interdisziplinär ausschöpfen dürfen", sagt Direktor Gutschi.

Insgesamt war die HTL Hallein beim Bautechnikpreis mit gleich vier Projekten (der höchst erlaubten Anzahl an Nominierungen) vertreten. Sämtliche Projekte des Wettbewerbs sind in der Bauakademie Salzburg in der Moosstraße 197 ausgestellt.