Hubschrauber flog 50 gefällte Bäume vom Kapuzinerberg

Am Freitag sind Teile des Weges auf dem Kapuzinerberg gesperrt. Auf der Nordseite werden mit viel Aufwand 40 bis 50 Bäume entnommen. Dort sollen vier Meter hohe Netze gebaut werden, die die umliegenden Häuser künftig vor Steinschlag schützen.

Der Kapuzinerberg war am Freitag teilweise gesperrt. Denn auf der Nordseite des Stadtberges wurden 50 Bäume gefällt. Der Einsatz war mit enormem Aufwand verbunden. Eine Spezialfirma aus der Schweiz rückte mitsamt Helikopter an. "Kletterer zersägen die Bäume und befestigen sie am Seil des Helikopters. Der fliegt dann zu einem Lagerplatz", erklärt Pilot und Verkaufsleiter der Firma, Renato Giezendanner. Er und 14 weitere Teamkollegen waren am Freitag vor Ort.

Nötig seien die Baumfällungen, um Platz für neue Schutzmaßnahmen gegen Steinschlag zu schaffen, sagt Anton Bichler von der Wildbach- und Lawinenverbauung Salzburg. Massive Schäden durch Felsstürze auf dem Kapuzinerberg sollen damit verhindert werden. Wie jener beispielsweise im vergangenen Jahr: Im Jänner 2021 lösten sich 60 Tonnen Stein aus dem Massiv und zerstörten auch Teile des Stadtarchivs. Blöcke mit einem Durchmesser von bis zu drei Metern stürzten herab.

Jetzt sollen an der Nordseite des Berges vier Meter hohe Auffangnetze montiert werden. "Ein Netz kann bis zu 1000 Kilojoule aufnehmen. Das entspricht einem Kleinwagen, der aus einer Höhe von 100 Metern nach unten stürzt", sagt Bichler. Bauherr ist die Stadt Salzburg, die Wildbach- und Lawinenverbauung leitet das Projekt. "In den kommenden fünf Jahren werden die technischen Schutzmaßnahmen errichtet", sagt Bichler. Er betont jedoch, dass damit auch forstliche Maßnahmen einhergehen. Das heißt: Auf dem Kapuzinerberg werden neue Bäume gepflanzt, die Felsstürzen eher standhalten sollen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf 4,5 Millionen Euro. 56 Prozent davon kommen vom Bund, 14 Prozent vom Land, den Rest übernimmt die Stadt Salzburg.