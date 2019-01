Ein Hausbesitzer ließ am Mittwoch am Nonnberg aus Sicherheitsgründen mehrere Bäume fällen. Der Mann lässt sein Haus derzeit renovieren. Ein Hubschrauber musste die Bäume wegen der Neigung des Hangs abtransportieren: Die Stämme wurden stückweise abgeschnitten und zum Verarbeitungsplatz am Krauthügel geflogen. Die Kosten der Baumfällungsaktion trägt der Besitzer selbst.

Anzeige

Quelle: SN