Hubschrauberpiloten erfüllen junger Pongauerin einen Herzenswunsch

Gemeinsam mit ihren Eltern durfte Mia-Sophie gestern den Stützpunkt des Notarzthubschraubers Christophorus 6 am Salzburger Flughafen besuchen.

Weil Mia-Sophies große Leidenschaft Hubschrauber sind, lud sie der ÖAMTC am Montag ein, einmal einen Hubschrauber aus der Nähe sehen zu können. Damit erfüllte der ÖAMTC den Herzenswunsch des Mädchens aus Eben im Pongau. Gemeinsam mit ihren Eltern durfte Mia-Sophie am Montag den Stützpunkt des Notarzthubschraubers Christophorus 6 am Salzburger Flughafen besuchen.

Schon beim Anblick des gelben Hubschraubers strahlte die Schülerin vor Freude, heißt es in einer Aussendung des ÖAMTCs. Nach einer ausgiebigen Besichtigung durfte der kleine Heli-Fan sogar neben Pilot Tom Brändle im Cockpit Platz nehmen. "Für unsere Mia-Sophie geht heute ein Wunschtraum in Erfüllung, sie konnte in der Nacht vor Aufregung kaum schlafen", sagt ihre Mutter, Melanie Andexer. Die Pongauer Familie hat eine schwere Zeit hinter sich. "Ich bin im Vorjahr an Krebs erkrankt. Um mich zu schützen, musste Mia-Sophie wegen der Corona-Ansteckungsgefahr die gesamte Schulzeit daheim verbringen und ihre sozialen Kontakte stark einschränken. Sie war sehr tapfer und der heutige Tag ist eine wunderschöne Belohnung für alles", sagt Melanie Andexer.



SN/öamtc Mia-Sophie im Cockpit.



Zum Treffen hatte das Mädchen auch den größten ihrer Modellhubschrauber mitgebracht, um ihn von der Crew signieren zu lassen. "Der bekommt daheim einen Ehrenplatz", sagt Mia-Sophie. Die Flugretter nahmen sich Zeit für Mia-Sophie und berichteten von ihrem spannenden Arbeitsalltag. Da die Crew anschließend zu einem Einsatz gerufen wurde, konnte Mia-Sophie als Höhepunkt des unvergesslichen Tages noch "hautnah" den Start des Notarzthubschraubers mitverfolgen.