Huckepack unterwegs: Nachwuchs bei den Totenkopfaffen im Zoo in Salzburg

Im Salzburger Zoo leben mittlerweile sechs Totenkopfaffen. Affendame "Prinzessin" hat Ende Oktober Nachwuchs bekommen.

Im Zoo in Salzburg gibt es seit Ende Oktober Nachwuchs im Gehege der Totenkopfaffen. Am 24. Oktober wurde das Jungtier geboren. Mutter "Prinzessin", die bereits 17 Jahre alt ist - ist derzeit mit ihrem Nachwuchs im Außenbereich des Geheges zu beobachten.



"Angesichts des hohen Alters von Prinzessin, die 2005 bei uns im Zoo geboren wurde und damit eine waschechte Salzburgerin ist, sind wir sehr froh über den munteren Nachwuchs, der sich richtig toll entwickelt", sagt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner. "Das ist aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters fast schon erstaunlich und wir haben damit, ehrlich gesagt, nicht wirklich gerechnet." Dafür ist "Prinzessin" eine sehr erfahrene Mutter, die mit dem aktuellen Jungtierinsgesamt sieben Mal für Nachwuchs sorgte.



Im Gegensatz zu beispielsweise den Kaiserschnurrbarttamarinen, sind bei den Totenkopfaffen ausschließlich die Weibchen für die Aufzucht des Nachwuchses zuständig, heißt es in der Aussendung des Zoos. Dabei ist es innerhalb einer Gruppe zudem so, dass die weiblichen Tiere fast zeitgleich ihre Jungtiere bekommen. Sprich, ihre Zyklen und Geburten sind tatsächlich synchronisiert. Das war auch bei unserer Salzburger Gruppe bisher der Fall. "Nachdem die Mitglieder unserer Damenriege alle schon etwas älter sind, ist das jetzt offensichtlich nicht mehr so, weshalb wir dieses Jungtier sozusagen außer der Reihe begrüßen durften", sagt Grebner. In freier Wildbahn haben Totenkopfaffen eine Lebenserwartung von höchstens 15 Jahren.