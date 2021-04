Hühner dürfen im Flachgau wieder ins Freie

Die Veterinärbehörden geben vorsichtige Entwarnung: Risikogebiete der Geflügelpest werden aufgehoben.

Die Risikogebiete der Geflügelpest in der Stadt Salzburg, im Flachgau entlang der großen Flüsse und im Seengebiet werden ab Mittwoch aufgehoben. Damit endet auch die Stallpflicht für Geflügel. Die Tierkrankheit wurde in Österreich seit Dezember 2020 bei 30 tot aufgefundenen Wildvögeln nachgewiesen. Aus Salzburg gab es nur negative Befunde. Die positiven Befunde kamen aus Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und der Steiermark. Zuletzt war dies am 17. März bei einer Stockente in Oberösterreich der Fall.

Alle erkrankten Wildvögel wurden innerhalb der von den veterinärmedizinischen Fachleuten festgelegten Risikogebiete aufgefunden. "Alle Einsendungen aus Salzburg an das nationale Referenzlabor wurden sowohl bei Wildvögeln als auch aus Hausgeflügelbeständen negativ befundet", gab am Montag das Land Salzburg bekannt. Einbrüche der Seuche in landwirtschaftliche Betriebe wie in einigen Nachbarstaaten konnten verhindert werden. "Das zeigt, wie wichtig die schnelle Einrichtung der Risikogebiete und der zugehörigen Maßnahmen war", sagt Salzburgs Landesveterinärdirektor Josef Schöchl.

Schöchl berichtet weiter: "Die Situation in Österreich hat sich stabilisiert. Der Abschluss des Vogelzugs unterstützt die Aufhebung der Maßnahmen in Salzburg. In den Nachbarländern gibt es aber noch immer Nachweise der Geflügelpest. Daher ist auch weiterhin erhöhte Wachsamkeit geboten."