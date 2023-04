Hüttau bekommt mit Karin Mussger eine neue Hausärztin

Mussger übernimmt die Tätigkeiten von Gerhard Eppenschwandtner, der in den Ruhestand geht.

Das Team rund um Hüttaus neue Hausärztin Karin Mussger öffnete am 3. April die Ordination.

"Der Hausarzt Gerhard Eppenschwandtner stand 35 Jahre lang Hüttau zur Seite - dafür wollen wir uns als Gemeinde herzlich bedanken", lobt Hüttaus Bürgermeister Rupert Bergmüller. "Am 31. März hatte Eppenschwandtner seinen letzten Tag und verabschiedete sich bereits in seinen Ruhestand. Deshalb sind wir froh, dass wir mit Karin Mussger eine Nachfolgerin gefunden haben, die sich als Hausärztin in gewohnter Art und Weise weiter um die Hüttauer kümmert."

Bewährte Ärztin kommt mit zwei Wahlphysiotherapeuten

Die gebürtige Schladmingerin ...