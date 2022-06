Hüttau: Gleitschirmpilot wurde aus 25 Meter hoher Fichte gerettet

Sonntagmittag startete ein Paragleiter vom "Bischling" in Werfenweng . Plötzlich klappte sein Gleitschirm zusammen und er stürzte von ungefähr 1490 Meter in eine Baumkrone. Die Bergrettung Bischofshofen und ein Alpinpolizist konnten den Deutschen unverletzt bergen, meldet die Polizei Salzburg.

In einer nahezu vier Stunden andauernden Rettungsaktion wurde heute Nachmittag ein 51-jähriger deutscher Gleitschirmpilot aus einer 25 Meter hohen Baumkrone geborgen.

Der Pilot war gegen Mittag vom "Bischling" in Werfenweng gestartet und befand sich gegen 13:00 Uhr im Gebiet des Larzenbachgrabens, im Gemeindegebiet von Hüttau. Nach eigenen Aussagen geriet der Deutsche mit seinem Fluggerät ins "Lee", also in die vom Wind abgewandte Seite, wodurch sein Gleitschirm kurz eingeklappt sein dürfte.

Der Pilot konnte somit einen Absturz nicht mehr verhindern und stürzte auf einer Seehöhe von ungefähr 1490 Metern in den dortigen Hochwald. Der 51-Jährige blieb in der Baumkrone einer Fichte, in ungefähr 25 Metern Höhe über dem Boden, hängen und konnte sich nicht mehr allein befreien.

Die Bergrettung Bischofshofen und ein Alpinpolizist konnten den Verunfallten in einer sehr aufwendigen und langwierigen Rettungsaktion bergen, denn eine Bergung mittels Hubschrauber war nicht möglich, da die Gefahr bestand, den Gleitschirmpiloten durch den "Downwash" des Hubschraubers vom Baum zu blasen.

Der Deutsche konnte schließlich unverletzt ins Tal gebracht werden.