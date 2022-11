Hüttau: Reittunnel auf Tauernautobahn nach schwerem Unfall stundenlang gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Donnerstagabend auf der Tauernautobahn im Pongau gekommen. Der Reittunnel bei Hüttau musste gesperrt werden.

Laut Polizei war am Donnerstag gegen 19.40 Uhr ein Pkw im Bereich des Reittunnels in Fahrtrichtung Salzburg auf einen Lkw aufgefahren. Eine Person sei dabei im Auto eingeklemmt worden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Eben und Altenmarkt waren an der Unfallstelle im Einsatz, um den Verletzten aus dem Wrack des Wagens zu befreien.

Nach Angaben des Roten Kreuzes erlitt eine Person schwere, eine weitere leichte Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach dem Unfall musste der Reittunnel für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperre war auch zwei Stunden nach dem Unfall noch aufrecht, die Räumung der Unfallstelle war zu diesem Zeitpunkt noch im Gang. Details zum Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt.