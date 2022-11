Hüttau: Reittunnel auf Tauernautobahn nach schwerem Unfall zwei Stunden gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ist es am späten Donnerstagabend auf der Tauernautobahn im Pongau gekommen. Der Reittunnel bei Hüttau musste gesperrt werden.

Laut Polizei war am Donnerstag gegen 19.40 Uhr ein 46-jähriger Mann aus St. Johann mit seinem Pkw im Bereich des Reittunnels in Fahrtrichtung Salzburg auf das Heck eines Lkw aufgefahren. Der Pongauer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Der schwer verletzte Mann kam nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rotkreuz-Sanitäter in das Krankenhaus Schwarzach.

Bis zum Abschluss der Bergung des erheblich beschädigten Pkw musste die Tauernautobahn im entsprechenden Bereich bis 21:45 Uhr totalgesperrt werden. Am Einsatz waren insgesamt 64 Mann der freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt und St. Johann sowie zwei Angehörige der ABM Flachau beteiligt. Alkomattests ergaben beim Lenker des Pkw einen Wert von 0,37 mg/l - also 0,74 Promille.