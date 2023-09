Hüttauer Duo zeigt auf

Moser und Kößlbacher schießen Golling ab.

Die U16 der Pongauer SG Hüttau/Filzmoos/St.Martin machte unlängst mit einem 9:6-Erfolg gegen den SC Golling auf sich aufmerksam. Das Besondere am Erfolg: Das Hüttauer Zweigespann Stefan Moser und Christoph Kößlbacher schossen die Tennengauer im Alleingang vom Feld. Moser erzielte in einem fulminanten ersten Spiel der Saison fünf Tore - Kößlbacher gelangen vier Treffer gegen die Elf aus dem Nachbarbezirk. "Wir haben einige gute Spieler in unserem Nachwuchs, die das Zeug dazu haben, in den kommenden Jahren den Sprung in die Kampfmannschaften zu schaffen", lobt Hüttaus Obmann Gerald Aigner seine Schützlinge.

Ohne Kooperationen auszukommen, ist für den Hüttauer Vereinschef aber kaum denkbar: "Bis in die U12/13 schafft man es oft auch als kleiner Verein, einen gut gefüllten Nachwuchs zu stellen. Dann wird es zusehends schwierig. Darum freut es uns, mit St. Martin und Filzmoos Partner gefunden zu haben, die unsere Philosophie teilen und mit uns an einem Strang ziehen."

Mit dem 15-jährigen Lukas Greimeister und dem 16-jährigen Florian Fritzenwallner stehen derzeit zwei Eigengewächse in der Hüttauer Kampfmannschaft, in der man in der 2. Klasse Süd - wie auch im Nachwuchs - mit Filzmoos gemeinsame Sache macht. "Sie haben sich mittlerweile fast zu Stammspielern in der Kampfmannschaft gemausert", erklärt Gerald Aigner vom FC Hüttau stolz.