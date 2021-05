Hüttenwirte schicken im Notfall niemanden ins Tal

Die alpinen Vereine haben auf Grundlage der ab 19. Mai geltenden Öffnungsverordnung Empfehlungen für den Hüttenbetrieb an die Pächter geschickt. Für die Gastronomie und die Beherbergung auf dem Berg gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie im Tal: Zwei Meter Abstand zwischen den Gästegruppen, FFP2-Masken in Innenräumen, ausgenommen am Tisch, Registrierung bei einem Aufenthalt über 15 Minuten und Eintrittstests. Auch auf Hütten muss es einen Covid-19-Beauftragten und ein Präventionskonzept geben, in dem zum Beispiel geregelt ist, was mit auf der Hütte ...