Hüttschlag: Protest gegen zu hohes Tempo

Ein aktuell geltendes Tempolimit von 100 km/h birgt nicht nur für Anrainer große Gefahr. SPÖ-Verkehrssprecherin Sabine Klausner stellt einen Antrag an den Landtag zur Neubewertung.

"Die Kinder steigen vom Schulbus mitten auf der Landesstraße aus. Autos fahren mit enormen Geschwindigkeiten an ihnen vorbei, während sie die Straße queren", klagt eine Anrainerin des Hüttschlager Ortsteils "Neuhofen". Doch damit nicht genug: die Großarler Landesstraße (L109), kurz vor Ortsbeginn Hüttschlag, birgt weitere Gefahrenpotenziale. Sie fordert in einem gut eineinhalb Kilometer langen Streckenabschnitt immer wieder rund 50 betroffene Anrainer. Denn es gibt nicht nur keine Haltestellenbucht für den Busverkehr, sondern es kam dort in der Vergangenheit öfters zu lebensgefährlichen ...