Hüttschlager Schüler schnürten die Laufschuhe für den guten Zweck

Im Rahmen der Spenden-Aktion "Laufen für Uganda" erlief die Volksschule Hüttschlag 3.802 Euro.

Mitte Juni machten sich die Lehrer der Volksschule Hüttschlag gemeinsam mit ihren Schülern, bei optimalen Wetterbedingungen und voller Tatendrang, auf zum örtlichen Sportplatz. Und das mit gutem Grund: Die Sportstätte war der Austragungsort für "Laufen für Uganda".

"Zum wiederholtem Male hieß es für die sportlichen Kids, rein in die Turnschuhe und Laufen, was das Zeug hält. Denn jeder Kilometer zählt", schildert das Veranstalter-Team von "Tugende - Zukunft geben".

Jeder Teilnehmer suchte sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung einen oder mehrere Sponsoren, die ein Preisgeld für jeden gelaufenen Kilometer ihres Schützlings festlegten.

3.802 Euro für die Cornerstone Schule in Uganda

"Diese erlaufenen Euro werden nun zur Gänze unserem Verein übergeben, um die ',Cornerstone' Schule in Uganda zu unterstützen", freuen sich Veranstalter Maia und Markus Huttegger. "Die Kids wissen genau, dass es in vielen Ländern der Welt nicht selbstverständlich ist, eine Schule besuchen zu können. Wir sind sehr dankbar dafür und freuen uns unglaublich über das Engagement der Hüttschlager Schüler und natürlich auch der Lehrer. Zumal der Direktor Franz Viehhauser ja zum Kernteam des Vereins gehört. Die Begeisterung und der Funke sind also übergesprungen." Der Hüttschlager Nachwuchs erlief im Rahmen der Aktion 3.802 Euro - ein neuer Rekord für die sportlichen Kids der Volksschule im Süden des Pongaus.