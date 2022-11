Hufschmied drosch mit Schaufel auf Pferd ein

41-jähriger kam in Prozess mit einer Diversion (1600 Euro Geldbuße) davon. Die Stute war nach den Schlägen in eine Eisenstange gerannt und verendet.

"Ich bekenne mich schuldig. Ich hatte Stress in der Arbeit an diesem Tag und habe leider völlig überreagiert. Ich bin sonst überhaupt nicht so." - Mit diesen Worten rechtfertigte sich am Mittwoch am Salzburger Landesgericht ein Metallbautechniker und Nebenerwerbshufschmied aus der Steiermark, der am 21. April dieses Jahres im Lungau eine Norikerstute schwer misshandelt hatte.

Der wegen Tierquälerei angeklagte, unbescholtene Mann hatte damals die Hufe der Stute bearbeitet. Das Pferd sei "sehr unruhig" gewesen, weshalb der 41-Jährige laut ...