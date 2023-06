Hund biss in Salzburg Frau mehrmals in den Arm - Polizei sucht nach Halter des Vierbeiners

Bereits am 7. Juni wurde eine 81-jährige Salzburgerin im Bereich Friedensstraße (Salzburg Süd) von einem angeleinten Hund, vermutlich einem Kampfhund, mehrmals am linken Unterarm gebissen.

Ersthelfer riefen die Rettung - die verletzte Pensionistin kam ins UKH Salzburg, wo die Wunde genäht wurde. Laut dem Opfer flüchtete der Hundehalter nach der Attacke des Vierbeiners in unbekannte Richtung. Bei dem Hund handelt es sich der 81-Jährigen zufolge um einen großen Listenhund mit weißem glatten Fell, vermutlich um einen Pitbull.

Der Halter wird von ihr als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, mit Glatze bzw. ganz kurzem Haupthaar und von starker Statur.

Das Opfer gab an, den Hund und seinen Halter schon öfter in der Gegend rund um die Friedensstraße gesehen zu haben. Zeugen und der Hundebesitzer werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Alpenstraße oder bei jeder anderen Polizeiinspektion in Salzburg zu melden.