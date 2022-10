Hund biss Kind: Strafprozess in Salzburg endet mit Tatausgleich

Ein Hundebiss mit sehr schmerzhaften Folgen für das Opfer - einen siebenjährigen afghanischen Buben - hatte am Montag am Landesgericht Salzburg ein strafrechtliches Nachspiel sowohl für den Halter des Hundes, einen 33-jährigen Salzburger, als auch für den 43-jährigen Vater des Opfers. Faktum ist: Am 22. Juni dieses Jahres hatte der viereinhalbjährige American Stafford Terrier des Salzburgers den siebenjährigen Sohn des Afghanen in der Stadt Salzburg in die Wade gebissen. Die Bisswunde war durchaus erheblich, nämlich vier Zentimeter lang und auch ...