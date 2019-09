Hund entdeckte im angrenzenden Bayern beim Gassigehen eine Marihuanaplantage

Tatort Ainring: Unbekannter zog an der Großen Sur zwölf einschlägige Pflanzen auf.

Sonnige Lage, nicht einsehbar und von einem Fluss abgetrennt: Eine Insel an der Großen Sur in Ainring im angrenzenden Bayern war für einen bisher unbekannten Täter der perfekte Standort für die Aufzucht einer Marihuanaplantage.

Allerdings hatte der Unbekannte nicht mit Hund "Amari", einem jungen Rhodesian Ridegeback gerechnet, den ein Polizist der Grenzpolizei Piding in seiner Freizeit kürzlich an der Sur ausführte. Im Bereich der Insel zog es den Vierbeiner in das Wasser um sich zu erfrischen. Plötzlich hielt der Hund die Nase hoch und verschwand im Gestrüpp der Insel. Im Zuge der Nachschau, was "Amari" denn dort so fasziniere, entdeckte der Beamte zwölf Marihuanapflanzen, rund einen Meter hoch. Die Pflanzen sowie eine Gießkanne wurden sichergestellt.

"Amari" wurde für seinen Beitrag der Ermittlungsarbeit laut Aussendung der Polizei Piding "natürlich entsprechend belohnt".

Quelle: SN