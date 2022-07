Hund machte in Rauris auf Verkehrsunfall aufmerksam: 29-Jähriger verletzt

Ein 29-Jähriger aus Rauris stürzte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinem Pkw eine Böschung hinab und verletzte sich. Sein Hund konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und sorgte schließlich dafür, dass sich die Rettungskette in Gang setzte.

Gegen Mitternacht fuhr ein 29-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw vom Rauriser Tauernhaus in Richtung Ortsteil Wörth. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er nahe der Gollehenalm mit seinem Fahrzeug über eine Böschung und überschlug sich mehrmals. Das Fahrzeug stürzte etwa 30 Meter hangabwärts, ehe es auf einer ebenen Fläche zum Stillstand kam. Ein nachkommender Fahrzeuglenker bemerkte den Hund des Verunfallten, welcher sich zwischenzeitlich aus dem Fahrzeug befreien konnte und auf der Fahrbahn hin und her lief. Bei einer genauen Nachschau entdeckte der Zeuge das schwer beschädigte Fahrzeug des 29-Jährigen und setzte die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr und Bergrettung Rauris bargen den 29-Jähren aus dem Fahrzeug. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum verbracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Bergungsarbeiten des Fahrzeuges werden aufgrund der schwierigen Bedingungen am Unfallort am Folgetag durchgeführt.