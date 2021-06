Hund starb in Falle: Fischzüchter aus dem Pongau verurteilt

Ein Raubtier fischte 300 Zuchtforellen, 20 Störe und mehr als 60 Koi aus den Teichen eines Pongauer Züchters. Der Mann wollte den "Schädling" mit einer Falle fangen. Darin verendete jedoch der Hund seiner Nachbarn.

Ein Fischzüchter aus dem Pongau musste sich am Dienstag unter anderem wegen Tierquälerei am Landesgericht verantworten. Der Mann hatte Anfang des Jahres eine Falle aufgestellt, um ein Raubtier zu fangen, das im Sommer und Herbst 2020 laut seinen Angaben 300 Zuchtforellen, 20 Störe und mehr als 60 Kois aus seiner Anlage gefischt hatte. "Es ist nur übrig geblieben, was über sieben Kilogramm hatte. Alles andere war weg." Die Schadenshöhe bezifferte er mit bis zu 25.000 Euro. In die Falle tappte ...